У Франції задіяно 14 тис. поліцейських і жандармів для гарантування безпеки в день фіналу ЧС з футболу

Близько 14 тис. співробітників поліції і жандармерії чергуватимуть у Франції для гарантування безпеки в неділю, коли в Катарі відбудеться фінал Чемпіонату світу з футболу, повідомляють французькі ЗМІ.

Крім того, у Франції посилять заходи безпеки в суботу, коли відбудеться матч за третє місце між командами Марокко та Хорватією. Цього дня на вулицях чергуватимуть 12,8 тис. правоохоронців.

Згідно з рішенням МВС Франції, у суботу перекривати рух на Єлисейських полях не будуть, а в неділю, коли у фіналі зіграють збірні Франції та Аргентини, цю вулицю зроблять пішохідною. Глава французького МВС Жеральд Дарманен нагадав, що під час ЧС з футболу у 2018 році близько 600 тис. людей вийшли на Єлисейські поля, щоб відсвяткувати перемогу французьких футболістів.

Фінал ЧС з футболу відбудеться у неділю. Французькі футболісти зіграють зі збірною Аргентини. Матч розпочнеться о 16:00 за місцевим часом.