Події

20:21 16.12.2022

Санкційний тиск треба посилювати – Зеленський про 9-й санкційний пакет ЄС

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Санкційний тиск треба посилювати – Зеленський про 9-й санкційний пакет ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 9-й пакет санкцій Євросоюзу буде не останнім.

"Євросоюз затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Дев'ятий, але, мабуть, не останній. Очевидно, що тиск треба посилювати", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю ввечері.

"Працюватимемо з Єврокомісією, лідерами країн ЄС, із громадськістю Європи, щоб і чинна санкційна політика працювала на завершення війни і не давала Росії неправильних сигналів. Що нібито хтось готовий послаблювати тиск", - сказав Зеленський.

Теги: #рф #санкції #захід #зеленський

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