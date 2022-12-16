Санкційний тиск треба посилювати – Зеленський про 9-й санкційний пакет ЄС

Президент України Володимир Зеленський вважає, що 9-й пакет санкцій Євросоюзу буде не останнім.

"Євросоюз затвердив дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Дев'ятий, але, мабуть, не останній. Очевидно, що тиск треба посилювати", - сказав він у відеозверненні у п'ятницю ввечері.

"Працюватимемо з Єврокомісією, лідерами країн ЄС, із громадськістю Європи, щоб і чинна санкційна політика працювала на завершення війни і не давала Росії неправильних сигналів. Що нібито хтось готовий послаблювати тиск", - сказав Зеленський.