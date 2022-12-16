Події

20:19 16.12.2022

Під час відбиття ракетної атаки відзначилися всі повітряні командування

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Під час відбиття ракетної атаки відзначилися всі повітряні командування

Під час відбиття ракетної атаки у п'ятницю відзначилися всі повітряні командування: "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід", сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Сьогоднішній результат – 60 ракет збито. Відзначилися всі повітряні командування: "Центр", "Південь", "Схід" та "Захід". Особливо результативними були бійці 96 зенітної ракетної бригади, які прикривають Київську область. Понад 40 ракет терористів було знищено саме у небі центральних районів країни та поблизу Києва. Дякую вам, воїни!" - сказав він.

Але, наголосив президент, на жаль, є влучення. "Терористам потрібна така масованість ракетних нальотів, щоб хоча б частина їх "виробів" досягала призначених цілей. Усі їхні цілі сьогодні цивільні, й це переважно енергетика та об'єкти теплопостачання", - сказав Зеленський.

"Наші енергетики та ремонтні бригади почали працювати ще під час повітряної тривоги. Прошу всіх наших людей виявити терпіння і дякую кожному, чия робота – в будь-який час повертати нормальність життя", - сказав Зеленський.

За його словами, "на що б там не розраховували "ракетоприхильники" з Москви, це все одно не змінить розстановки сил у цій війні. Їм вистачить ракет для декількох таких масованих ударів. Нам вистачить цілеспрямованості та віри в себе, щоб і після цих ударів повертати своє".

Теги: #атака #агресор #зеленський

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