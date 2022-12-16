На Київщині четверо постраждалих від обстрілу, світло у Броварах та Борисполі може з'явитися до опівночі

Чотири людини постраждали в Київській області внаслідок російських ракетних ударів у четвер, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Станом на зараз, через ракетну атаку маємо чотирьох постраждалих. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний", - написав Кулеба в телеграмі.

За його словами, вся критична інфраструктура в області працює, триває відновлення подання електроенергії.

"Ситуація поступово вирівнюється. Енергетики працюють, щоб вийти у планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення", - повідомив Кулеба.