Події

20:14 16.12.2022

На Київщині четверо постраждалих від обстрілу, світло у Броварах та Борисполі може з'явитися до опівночі

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На Київщині четверо постраждалих від обстрілу, світло у Броварах та Борисполі може з'явитися до опівночі

Чотири людини постраждали в Київській області внаслідок російських ракетних ударів у четвер, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Станом на зараз, через ракетну атаку маємо чотирьох постраждалих. Троє вже вдома, одна людина залишається у лікарні. Стан стабільний", - написав Кулеба в телеграмі.

За його словами, вся критична інфраструктура в області працює, триває відновлення подання електроенергії.

"Ситуація поступово вирівнюється. Енергетики працюють, щоб вийти у планові відключення та до опівночі заживити Бровари та Бориспіль. У Білій Церкві ситуація складніша, але маємо чіткий план відновлення", - повідомив Кулеба.

 

Теги: #енергопостачання #київська #постраждалі

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