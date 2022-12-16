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19:34 16.12.2022

Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію

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Надзвичайна ситуація в ОЕС України припинила свою дію

Надзвичайна ситуація в Об'єднаній енергосистемі України припинила свою дію, повідомило ПрАТ "НЕК "Укренерго" у п'ятницю ввечері.

"Інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку Російської Федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - зазначено на сайті компанії.

Як повідомлялося, у п'ятницю вранці внаслідок масованого ракетного обстрілу електроенергетичної інфраструктури України з боку РФ сталася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни, повідомила НЕК "Укренерго".

Згідно з кодексом системи передачі, втрата понад 50% споживання ОЕС України визначає настання режиму системної аварії (blackout).

З огляду на це НЕК, згідно з правилами ринку, повідомила про настання надзвичайної ситуації, починаючи з розрахункового періоду з 9:00 16 грудня.

Раніше про настання режиму системної аварії (blackout) повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін.

 

Теги: #нс #енергопостачання

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