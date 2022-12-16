Події

19:29 16.12.2022

Відновлено електропостачання 55% споживачів Харкова та 85% області

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Відновлено електропостачання 55% споживачів Харкова та 85% області

Станом після 18:00 п'ятниці у Харкові було відновлено електропостачання на 55%, у Харківській області – на 85%, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі Національного телемарафону.

"Наразі у нас уже підключено область на 85%, залишилося лише декілька районів, де нам потрібно відновити електропостачання. Щодо Харкова, то вже 55% міста заживлено та має електроенергію", - сказав він.

За словами голови ОВА, після 16:00 у Харкові почали подавати електроенергію на водоканал, теплові мережі, каналізацію та інші об'єкти критичної інфраструктури й на момент ефіру вже відбувалася робота з підключення житлових масивів.

"Ми плануємо працювати до опівночі та плануємо до цього часу підключити на 100% усі наші населені пункти області та місто Харків", - заявив Синєгубов.

Теги: #харків #енергопостачання #відновлення

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