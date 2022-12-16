Події

18:13 16.12.2022

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

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У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

Кількість мирних жителів Кривого Рогу Дніпропетровської області, які постраждали внаслідок ракетного обстрілу міста російськими окупантами у п'ятницю, становить 13 осіб, повідомив начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко.

"Сьогодні по території Криворізького району було завдано ракетного удару. Одна з ракет влучила у житловий будинок м. Кривий Ріг. На превеликий жаль, є загиблі та 13 осіб дістали поранень. Досі там працюють служби ДСНС, розбирають завали", - сказав Ситниченко у відеозверненні, оприлюдненому у п'ятницю ввечері.

"Деякі ракети влучили в енергетичну систему нашого району: там виникла значна пожежа, є великі руйнування. Служби ДСНС швидко ліквідували пожежу. Працівники РЕМ (районні електричні мережі – ІФ-У) досі ведуть роботи з відновлення цього об'єкту, вони якнайшвидше намагаються подати світло в наші будинки району та міста", - додав він.

Голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив про трьох загиблих унаслідок удару. Також, за його словами, із 13 постраждалих четверо – діти.

"Російська атака обірвала три життя. Загинула 64-річна жінка і молоде подружжя. Під уламками будинку ще лишається їхній маленький син. Тринадцятеро людей поранені. У тому числі і четверо дітей - всі вони у лікарні. 7-річна дівчинка важка", - написав Резніченко в телеграмі.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та вісьмох поранених унаслідок ракетного удару в п'ятницю вранці по Кривому Рогу. "Серед постраждалих троє маленьких дітей - трирічні хлопчик та дівчинка і семирічна дівчинка", - писав Резніченко у телеграмі.

Теги: #удар #кривий_ріг

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