Події

16:43 16.12.2022

У Берліні луснув найбільший у світі акваріум

1 хв читати
У Берліні луснув найбільший у світі акваріум

Найбільший акваріум у світі, що розміщувався у Берліні, зруйнувався в п'ятницю вранці, повідомляє Associated Press із посиланням на німецьку поліцію.

В циліндричному акваріумі заввишки 25 м містилися 1,5 тис. різних, зокрема рідкісних видів тропічних риб. Усі риби загинули. Акваріум розташовувався в центральній залі одного з берлінських готелів, розташованих неподалік площі Александерплатц.

Причину події поки що не встановлено. За однією з версій, акваріум тріснув, а потім луснув через зниження температури повітря.

Унаслідок інциденту незначних травм зазнали двоє людей, на місці події продовжують працювати рятувальники.

Рух біля готелю обмежено, аналіз конструкцій триває.

Теги: #акваріум #берлін

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:25 29.11.2022
Президент ЛСОУ Віктор Берлін: Страховий ринок – один із найперспективніших ринків України

Президент ЛСОУ Віктор Берлін: Страховий ринок – один із найперспективніших ринків України

20:59 14.09.2022
Стефанчук прибув до Берліна для участі в конференції спікерів парламентів країн G7

Стефанчук прибув до Берліна для участі в конференції спікерів парламентів країн G7

18:22 05.08.2022
У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

У Берліні місцева влада заборонила виставку підбитої в Україні російської техніки – Єнін

14:12 11.02.2022
Українська делегація на переговорах у Берліні не поступилася жодними моментами, важливими для України, - Кулеба

Українська делегація на переговорах у Берліні не поступилася жодними моментами, важливими для України, - Кулеба

07:41 11.02.2022
Єрмак сподівається на змістовність візиту канцлера Шольца до Києва 14 лютого

Єрмак сподівається на змістовність візиту канцлера Шольца до Києва 14 лютого

18:41 09.02.2022
У Єрмака на переговорах у Берліні буде сильніша позиція, ніж у представника РФ, - Кулеба

У Єрмака на переговорах у Берліні буде сильніша позиція, ніж у представника РФ, - Кулеба

16:54 20.12.2021
У Берліні затримали екс-главу Генштабу Грузії часів президентства Саакашвілі

У Берліні затримали екс-главу Генштабу Грузії часів президентства Саакашвілі

17:31 23.09.2021
Грета Тунберг має намір брати участь у демонстрації в Берліні

Грета Тунберг має намір брати участь у демонстрації в Берліні

21:01 30.07.2021
Четверо людей поранені в результаті стрілянини в Берліні

Четверо людей поранені в результаті стрілянини в Берліні

16:01 15.07.2021
Нобелівську лауреатку Алексієвич не пустили на літак у Берліні через буцімто бомбу в її речах

Нобелівську лауреатку Алексієвич не пустили на літак у Берліні через буцімто бомбу в її речах

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ракетними ударами окупантів уражено енергоінфраструктуру та житлові будинки в п'яти областях України – Генштаб ЗСУ

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих установок - Шмигаль

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

В окупованому Сєвєродонецьку залишається близько 7-8 тис. жителів – голова міськадміністрації

ОСТАННЄ

Майже 30 потягів затримуються через пошкодження енергетичної інфраструктури

Ракетними ударами окупантів уражено енергоінфраструктуру та житлові будинки в п'яти областях України – Генштаб ЗСУ

Сили оборони завдали ударів по трьох місцях скупчення окупантів за добу – Генштаб ЗСУ

Кличко: Електро- та водопостачання у Києві буде відновлено до ранку суботи

У Кривому Розі троє загиблих та 13 постраждалих від ракетного удару

"Епіцентр" відкриває у Києві найбільший ТЦ мережі після реновації

У Харкові та семи громадах області частково відновлено електропостачання - Синєгубов

Кабмін ухвалив рішення про залучення ветеранів до початкової загальновійськової підготовки у школах

В Україну імпортовано 500 тис. малопотужних генераторів, але для проходження зими потрібно майже 17 тис. великих установок - Шмигаль

Білий дім анонсував новий пакет допомоги для України, він включатиме засоби ППО - ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА