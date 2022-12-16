У Берліні луснув найбільший у світі акваріум

Найбільший акваріум у світі, що розміщувався у Берліні, зруйнувався в п'ятницю вранці, повідомляє Associated Press із посиланням на німецьку поліцію.

В циліндричному акваріумі заввишки 25 м містилися 1,5 тис. різних, зокрема рідкісних видів тропічних риб. Усі риби загинули. Акваріум розташовувався в центральній залі одного з берлінських готелів, розташованих неподалік площі Александерплатц.

Причину події поки що не встановлено. За однією з версій, акваріум тріснув, а потім луснув через зниження температури повітря.

Унаслідок інциденту незначних травм зазнали двоє людей, на місці події продовжують працювати рятувальники.

Рух біля готелю обмежено, аналіз конструкцій триває.