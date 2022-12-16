SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT для дослідження гідросфери Землі

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography), призначений для зондування водної поверхні Землі, повідомило NASA.

Запуск було здійснено зі стартового комплексу SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 06:46 за Східним часом США (13:46 кск). Апарат виведено на низьку навколоземну орбіту заввишки 890 км.

У рамках місії SWOT вперше у глобальному масштабі у високому розподіленні збиратимуться дані щодо тимчасових змін параметрів океанів, озер, річок та інших водних ресурсів. Апарат спостерігатиме за найдрібнішими деталями топографії водойм та океану, вимірюватиме, як вони змінюються із часом.

Супутник SWOT вагою 2,2 тонни є спільною розробкою NASA та Французького космічного агентства CNES за участю Канадського космічного агентства CSA та Космічного агентства Великобританії UKSA.

Він оснащений радаром із синтезованою апертурою, яка дозволить йому відстежувати глобальний рівень води у світовому океані, океанські течії та те, як вони змінюються внаслідок зміни клімату, а також відстежувати процеси, що відбуваються в річках та озерах у результаті людської діяльності.

Як зазначили в американському космічному агентстві, за допомогою супутника можна буде дослідити близько 90% поверхні Землі, вивчаючи озера, річки, водойми та океани. Дані сприятимуть управлінню ресурсами прісної води в усьому світі та вдосконаленню моделей циркуляції вод океану, прогнозів погоди та змін клімату.