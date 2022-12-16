Події

15:36 16.12.2022

SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT для дослідження гідросфери Землі

2 хв читати

Ракета Falcon 9 компанії SpaceX вивела на орбіту супутник SWOT (Surface Water and Ocean Topography), призначений для зондування водної поверхні Землі, повідомило NASA.

Запуск було здійснено зі стартового комплексу SLC-4E на базі американських Космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 06:46 за Східним часом США (13:46 кск). Апарат виведено на низьку навколоземну орбіту заввишки 890 км.

У рамках місії SWOT вперше у глобальному масштабі у високому розподіленні збиратимуться дані щодо тимчасових змін параметрів океанів, озер, річок та інших водних ресурсів. Апарат спостерігатиме за найдрібнішими деталями топографії водойм та океану, вимірюватиме, як вони змінюються із часом.

Супутник SWOT вагою 2,2 тонни є спільною розробкою NASA та Французького космічного агентства CNES за участю Канадського космічного агентства CSA та Космічного агентства Великобританії UKSA.

Він оснащений радаром із синтезованою апертурою, яка дозволить йому відстежувати глобальний рівень води у світовому океані, океанські течії та те, як вони змінюються внаслідок зміни клімату, а також відстежувати процеси, що відбуваються в річках та озерах у результаті людської діяльності.

Як зазначили в американському космічному агентстві, за допомогою супутника можна буде дослідити близько 90% поверхні Землі, вивчаючи озера, річки, водойми та океани. Дані сприятимуть управлінню ресурсами прісної води в усьому світі та вдосконаленню моделей циркуляції вод океану, прогнозів погоди та змін клімату.

Теги: #nasa #супутник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:55 11.12.2022
Корабель Orion, що повертається з місячної місії, наблизився до Землі на відстань 60 тис. км - NASA

Корабель Orion, що повертається з місячної місії, наблизився до Землі на відстань 60 тис. км - NASA

07:09 23.11.2022
Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з європейським супутником зв'язку

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту з європейським супутником зв'язку

06:49 15.11.2022
Китай вивів на орбіту Землі супутник дистанційного зондування

Китай вивів на орбіту Землі супутник дистанційного зондування

07:37 12.11.2022
Китайська ракета-носій вивела на орбіту метеорологічний супутник, повідомила аерокосмічна корпорація країни

Китайська ракета-носій вивела на орбіту метеорологічний супутник, повідомила аерокосмічна корпорація країни

07:18 29.10.2022
Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

Запуск зонда Psyche до однойменного астероїда планується на 2023 рік

07:24 12.10.2022
Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

Глава NASA заявив про успіх місії із перенаправлення астероїдів

13:03 29.09.2022
За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

За перші два дні роботи супутника ICEYE, придбаного українцями, було виявлено понад 60 одиниць ворожої техніки - Резніков

07:36 04.09.2022
NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

NASA вирішило перенести запуск місії Artemis 1 до Місяця на дату не раніше кінця вересня

07:21 03.09.2022
Китай вивів на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

Китай вивів на орбіту супутник дистанційного зондування Землі

07:56 01.09.2022
Друга місія приватних астронавтів на МКС Axiom-2 відбудеться у 2023 році

Друга місія приватних астронавтів на МКС Axiom-2 відбудеться у 2023 році

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

Енергосистема України зберігає необхідну частоту 50 Гц, працює синхронно з європейською - "Укренерго"

Ракетна атака призвела до пошкодження орієнтовно 9 об'єктів генерації - глава Міненерго

Столичний метрополітен не працює як транспорт через обмеження потужності внаслідок ракетних обстрілів - головний інженер КП

ОСТАННЄ

У Дніпропетровській області тривають роботи із стабілізації енергосистеми – голова ОВА

20-та для ДТЕК терористична атака РФ укотре призвела до пошкодження та відключення енергооб'єкта від мережі

В Офісі президента вітають 9-й санкційний пакет ЄС, але здивовані виведенню з-під них олігархів – Єрмак

Компанія SCM Ахметова від початку війни передала на підтримку ЗС України та на гуманітарні програми 4,1 млрд грн

Рада ЄС затвердила 9-й пакет санкцій проти РФ, запроваджує обмеження проти енергетичного та гірничодобувного секторів, заборонила експорт безпілотників

Харківська влада сподівається до кінця дня розпочати запуск енергосистеми – Синєгубов

У дев'ятому санкційному списку ЄС для РФ – 190 нових фіз- та юросіб

РФ випустила 76 ракет по об'єктах критичної інфраструктури України, 60 з них було знищено - Залужний

У Києві будуть запущені автобусні рейси, які частково дублюватимуть маршрути метро

Мер Києва розповів, як буде організовано життя міста в блекаут

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА