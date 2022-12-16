У Києві будуть запущені автобусні рейси, які частково дублюватимуть маршрути метро

У Києві у зв'язку з припиненням роботи електротранспорту внаслідок обстрілів буде організовано низку додаткових автобусних маршрутів, повідомляє Київська міська державна адміністрація.

"Сьогодні в місті курсують автобуси за постійними схемами, а також ті автобусні маршрути, які працюють на заміну тролейбусним. Завтра в столиці також додатково запустять автобуси, що дублюватимуть трамвайні маршрути. Окрім того, місто організує рух автобусів, які частково дублюватимуть схеми маршрутів метрополітену", - зазначається в повідомленні в телеграм-каналі.

Приватним перевізникам Києва надано доручення забезпечити посилений випуск автобусів на маршрути в режимі маршрутного таксі. Особливу увагу приділено маршрутам, що дублюють електротранспорт: метрополітен, тролейбус, трамвай.

Про зміни в роботі громадського транспорту повідомлятиметься додатково.

Список автобусних маршрутів оприлюднено на сайті КМДА.

Як повідомлялося, КП "Київський метрополітен" не працює як об'єкт транспорту через відсутність необхідної потужності для руху потягів унаслідок ракетних ударів РФ у п'ятницю. Станції метро продовжують працювати як укриття.