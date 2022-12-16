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12:41 16.12.2022

Ворожого інформатора позицій HIMARS засуджено до 12,5 років позбавлення волі

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Ворожого інформатора позицій HIMARS засуджено до 12,5 років позбавлення волі

За матеріалами Служби безпеки України понад 12 років за ґратами проведе інформатор, який передавав ворогові розвіддані про дислокацію ЗСУ і "полював" за бойовими позиціями HIMARS, повідомляє СБУ.

"Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на Донецькому напрямку. Насамперед він намагався виявити можливі бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS. Крім цього, передавав окупантам точні координати об’єктів критичної інфраструктури регіону", - йдеться в повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в п'ятницю.

У повідомленні зазначається, що за "наводкою" цієї людини окупанти вдарили по водозабірній системі в місті Селидове.

"Співробітники СБУ затримали зловмисника під час спецоперації в серпні цього року. За матеріалами Служби безпеки суд призначив йому покарання у вигляді 12 років і 6 місяців ув’язнення. Його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 та ч. 2 ст. 28 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України", - інформують у СБУ.

У повідомленні уточнюється, що колаборант - місцевий житель, який після початку повномасштабного вторгнення підтримував зв’язок з окупантами та прагнув допомагати у війні проти України, зібрану інформацію він передавав через "зв'язкового" - учасника підконтрольної РФ терористичної організації "народна міліція "ДНР". 

Теги: #інформатор #himars

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