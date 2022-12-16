Події

10:49 16.12.2022

Прогноз погоди на вихідні 17–18 грудня: коротке «побачення» зими з весною

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Прогноз погоди на вихідні 17–18 грудня: коротке «побачення» зими з весною

За даними Sinoptik.ua, погода на вихідних вразить українців своїм розмаїттям — від відчутних морозів у західних та північних областях країни до весняного тепла на півдні та в Криму.

Погода в суботу 17 грудня

У суботу в Криму, Одеській, Херсонській та Миколаївській областях стовпчики термометрів піднімуться до нетипових для середини грудня +15…+18 °С, у Запорізькій, Дніпропетровській та Кіровоградській областях — до +12…+13 °С, Харківській, Донецькій, Луганській та Полтавській — до +8…+10 °С. Водночас у північних та західних областях України термометри покажуть від +4 до 0 °С.

Майже на всій території країни, крім південних областей, прогнозуються похмура погода та опади. У східних та центральних областях пройдуть невеликі дощі, а в західних та північних — дощ із мокрим снігом.

Погода в неділю 18 грудня

У Криму, Херсонській, Донецькій та Луганській областях у неділю повітря прогріється до +9…+11 °С, у Запорізькій — до +7…+9 °С, у Харківській, Миколаївській, Кіровоградській та Дніпропетровській — до +5…+7 °С, у Полтавській, Одеській, Черкаській — до +3…+5 °С. У північні регіони прийдуть невеликі морози (до -3 °С), у Київській та Вінницькій областях, а також на заході країни термометри покажуть до -3…-6 °С. Найхолодніше в неділю буде на Волині — до -9 °С.

При цьому на заході та півночі, а також у столичному регіоні пройде невеликий сніг, у центральних та північно-східних областях — дощі та сніг із дощем. Хмарно з проясненнями буде у Донецькій, Луганській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Тут удень можливі невеликі дощі.

Погода у понеділок 19 грудня

Новий тиждень розпочнеться з ясної погоди в усіх регіонах країни. У Криму, на Закарпатті, а також у південних регіонах та Запорізькій області термометри покажуть близько 0 °С. У решті областей погода на початку тижня буде досить морозною: у Дніпропетровській, Кіровоградській, Харківській, Полтавській та Вінницькій областях очікується -4...-6 °С, на решті території країни — до -8...-9 °С.

Народні прикмети та вірування

Якщо на Варвару, 17 грудня, вдаряли морози, наші предки чекали на холодну і пізню весну,  а похмура тепла погода незабаром передвіщала відлигу. Вночі дивилися на небо — яскраві зірки обіцяли морозну зиму, а хмари скупчувались до теплої погоди.

Савин день, 18 грудня, намагалися проводити вдома, у сімейному колі. Пили трав'яний чай і поглядали на вікна: запітніле скло свідчило про швидке потепління. 

Теги: #погода #синоптик

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