Події

09:22 16.12.2022

У Київській області та Києві працює ППО - голова ОВА

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У Київській області та Києві працює ППО - голова ОВА

У Київській області працює протиповітряна оборона, жителів просять залишатися в укриттях, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо і не викладаємо в мережу!" - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Крім того, в Київській міській військовій адміністрації також повідомили про роботу ППО в столиці.

Теги: #київська_область #ппо

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