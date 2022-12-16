У Київській області та Києві працює ППО - голова ОВА

У Київській області працює протиповітряна оборона, жителів просять залишатися в укриттях, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"В області працює ППО. Ворог масовано атакує Україну. Підвищена небезпека. Перебуваємо в укриттях. Нічого не фотографуємо і не викладаємо в мережу!" - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Крім того, в Київській міській військовій адміністрації також повідомили про роботу ППО в столиці.