Події

18:49 15.12.2022

Сили оборони завдали 15 ударів по районах скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

1 хв читати
Сили оборони завдали 15 ударів по районах скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів за минулу добу, а також двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники й артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога і склад паливно-мастильних матеріалів.

Також у Генштабі повідомили, що 13 грудня в районах міст Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів російських окупантів, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника дістали поранень.

"У зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополі російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, для поповнення поточних втрат окупанти змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, і навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій.

Теги: #зсу #удари #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:07 15.12.2022
Залужний у розмові з Міллі: З таким ворогом, як РФ, не тільки потрібно, а й можливо воювати до кінця

Залужний у розмові з Міллі: З таким ворогом, як РФ, не тільки потрібно, а й можливо воювати до кінця

18:42 15.12.2022
Окупанти завдали двох ракетних ударів по Україні та вчинили п'ять обстрілів з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

Окупанти завдали двох ракетних ударів по Україні та вчинили п'ять обстрілів з РСЗВ - Генштаб ЗСУ

13:40 15.12.2022
У грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж у листопаді - Міноборони

У грудні українським воїнам буде виплачено майже на 37% більше, ніж у листопаді - Міноборони

13:17 15.12.2022
Закрито левову частку потреби ЗСУ у зимовій формі, допомога від партнерів стане резервом - Маляр

Закрито левову частку потреби ЗСУ у зимовій формі, допомога від партнерів стане резервом - Маляр

19:47 14.12.2022
Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

Сили оборони України готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці на сході країни

17:51 14.12.2022
Понад 500 тис. грн, сплачених за скасоване пробне ЗНО, учасники перерахували на підтримку ЗСУ

Понад 500 тис. грн, сплачених за скасоване пробне ЗНО, учасники перерахували на підтримку ЗСУ

19:46 13.12.2022
ВР дозволила уповноваженим особам здійснювати огляд військовослужбовців на стан сп'яніння

ВР дозволила уповноваженим особам здійснювати огляд військовослужбовців на стан сп'яніння

15:04 13.12.2022
Понад 60% українців мають намір витратити частину новорічного бюджету на допомогу армії та постраждалим від війни – Deloitte

Понад 60% українців мають намір витратити частину новорічного бюджету на допомогу армії та постраждалим від війни – Deloitte

13:55 13.12.2022
Окупанти РФ розстрілюють на Арабатській стрілці червонокнижних птахів - депутат облради

Окупанти РФ розстрілюють на Арабатській стрілці червонокнижних птахів - депутат облради

18:09 10.12.2022
ЗС України отримали мобільний шпиталь, сконструйований німецькими та українськими фахівцями - Міноборони

ЗС України отримали мобільний шпиталь, сконструйований німецькими та українськими фахівцями - Міноборони

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

Шлях дипломатії може розпочатися після виходу на кордони 1991 року – Зеленський

Залужний не відкидає нового наступу на Київ і готується до затяжних боїв - The Economist

Окупанти обстрілюють інфраструктурні об'єкти у Харкові - Терехов

Українська формула миру може бути реалізована за півроку – Зеленський

ОСТАННЄ

Українські системи ППО підвищили свою ефективність із 50% на початку війни до 80% у грудні

НАЗК передасть антикорупційним органам матеріали щодо Наталії Королевської

ЄС погодив надання Боснії та Герцеговині статусу країни-кандидата на вступ до союзу

ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в союз

До санкційного списку США потрапили російські губернатори, перший віцепрем'єр Білоусов

Три села в Бориспільському районі залишаються знеструмленими через негоду

У зоні ЧАЕС встановлено новітні засоби відеоспостереження

Нардепу повідомлено про підозру через незадекларовану орендовану квартиру

До Великої Британії з 24 лютого приїхали до 150 тис. українців - посол

Єрмак провів консультації дипрадників у форматі Люблінського трикутника

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА