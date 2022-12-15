Сили оборони завдали 15 ударів по районах скупчення окупантів за добу - Генштаб ЗСУ

Українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів за минулу добу, а також двох ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення на 18:00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, українські ракетники й артилеристи уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу ворога і склад паливно-мастильних матеріалів.

Також у Генштабі повідомили, що 13 грудня в районах міст Токмак, Пологи та Бердянськ Запорізької області Сили оборони знищили два склади боєприпасів російських окупантів, дві артилерійські системи з боєкомплектом, а також шість одиниць військової техніки різного типу. Понад 200 військовослужбовців противника дістали поранень.

"У зв’язку з переповненням лікувальних закладів та моргів у місті Мелітополі російські загарбники перевозять трупи та евакуюють поранених військовослужбовців до тимчасово окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, для поповнення поточних втрат окупанти змушені доукомплектовувати командну ланку оперативно-тактичного рівня офіцерами-пенсіонерами, звільненими в запас, і навіть офіцерами у відставці. Їх направляють у район ведення бойових дій.