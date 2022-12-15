Суд стягнув у дохід держави активи Януковича на десятки мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) конфіскував та стягнув у дохід держави активи експрезидента Віктора Януковича на десятки мільйонів гривень, зазначають у Державному бюро розслідувань (ДБР).

У повідомленні ДБР у телеграм-каналі у четвер зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення збройних сил РФ на територію України ДБР вживає заходів щодо викриття зрадників та колаборантів, встановлює їхнє майно, зокрема опосередковано контрольоване через третіх осіб, та стягує активи у дохід держави.

"Досудове розслідування встановило, що четвертий президент України у березні 2010 року отримав вказівку від президента РФ щодо необхідності продовження строку перебування чорноморського флоту РФ на 25 років. Це становило пряму загрозу національній безпеці України, але рішення було прийнято... для реального відшкодування шкоди, заподіяної зрадниками… ДБР передало напрацьовані матеріали кримінального провадження до Міністерства юстиції України для звернення із позовом до Вищого антикорупційного суду про стягнення у дохід держави активів четвертого президента України та осіб, на яких вони опосередковано оформлені", - пояснюють у бюро.

У повідомленні уточнюється, що за рішенням ВАКС цей позов задоволено та обрано санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 закону України "Про санкції".

Як повідомляють у ДБР, у дохід держави стягнуто заарештованих раніше понад 31 млн грн, $85 тис., а також 537 історико-культурних цінностей вартістю близько 19 млн євро та нерухомого майна експрезидента і наближених до них осіб.

"Після набрання рішенням законної сили всі активи будуть перераховані в дохід держави для сприяння її обороноздатності", - наголошується в повідомленні.

У відомстві нагадують, що раніше співробітники ДБР уже викрили низку колишніх високопосадовців, які сприяли військовим планам держави-агресора – зловмисники відповідали за збільшення кількості особового складу та військової техніки окупантів.

"Спочатку їх "допомога" була використана для анексії у 2014 році АР Крим та міста Севастополя, а надалі – для повномасштабної агресії РФ проти України у лютому 2022 року", - уточнюють у ДБР.

"Експрезидент-втікач забезпечив легалізацію зрадницької угоди за українським законодавством. За його вказівкою був підготовлений проєкт міждержавної угоди, погоджений центральними органами виконавчої влади та схвалений на засіданні Кабміну. Надалі так звані Харківські угоди ратифікувала Верховна Рада, і їх було імплементовано", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ДБР, Янукович "свідомо розподілив ролі для підготовки необхідних документів та для створення видимості законності відповідних процедур. Він залучив до виконання "завдання" майже всіх високопосадовців уряду та підконтрольних нардепів".

"Підписані всупереч національним інтересам України документи про продовження термінів перебування ЧФ РФ в Україні ще на 25 років, нарощування особового складу збройних сил та військової техніки ворога в Криму, створило загрози суверенітету та територіальній цілісності нашої держави. Згідно з базовими угодами 1997 року росіяни натомість мали зменшувати свій контингент на півострові. "Харківські угоди" дозволили агресорам мати достатньо ресурсів для окупації півострова у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому 2022 року", - резюмують у ДБР.

У відомстві також нагадують, що за вчинення цієї державної зради вже повідомлено про підозру та оголошено в розшук колишнього президента України, прем'єр-міністра, міністра оборони, юстиції та закордонних справ, а слідчий суддя щодо них обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, 14 грудня 2022 року ВАКС конфіскував майно Януковича на користь держави. Згідно з повідомленням ВАКС, суд стягнув у дохід держави рухоме, нерухоме майно та кошти, а саме: Центр відпочинку та здоров’я та житловий будинок (площею 825,8 кв. м), що розташовується у с. Нових Петрівцях (Вишгородський район, Київська область), декілька машиномісць у підземному паркінгу, квартиру, будинок, судно марки "Бриг", 100% частки у статутному капіталі ТОВ "Танталіт", а також у ТОВ "Дом Лесника", грошові кошти у сумі 31 047 676,73 грн та $84 964,60.