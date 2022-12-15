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12:29 15.12.2022

Готелі Premier продовжують роботу, акціонери захищають свою власність у судах

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Готелі Premier продовжують роботу, акціонери захищають свою власність у судах

Українські готелі бренду Premier продовжують свою роботу та виконують свої зобов'язання перед партнерами та гостями повним обсягом, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі групи компаній Financiere (раніше – Premier Hotels and Resorts).

"Акціонери українських готелів, які працюють під брендом Premier, захищають свої права та власність у судах, щоб скасувати обмеження, що базуються на сумнівних підставах та непідтверджених даних", – повідомила група, коментуючи повідомлення у ЗМІ про арешт готелів.

У компанії нагадали, що раніше суд уже скасовував рішення про арешт на підставі відсутності доказів будь-якої належності чи зв'язків готелів із російськими громадянами чи компаніями, пов'язаними з РФ, та необ'єктивності слідства.

"Оскільки на адресу європейських акціонерів готелів Premier звучать уже спростовані раніше обвинувачення, варто нагадати, що 12 вересня 2022 року рішенням Львівського апеляційного суду було скасовано рішення слідчого судді про арешт майна готелів Premier Hotel Lybid та Premier Hotel Dnister та відмовлено клопотанню прокуратури", - зазначає пресслужба.

У групі наголошують, що акціонерами готелів Palace Hotel Kyiv, Premier Hotel Lybid, Premier Hotel Dnister та Premier Hotel Odesa є громадяни Євросоюзу, що підтверджується даними з офіційних реєстрів. Власником готелів є міжнародна група Financiere.

Водночас акціонери групи публічно і беззастережно засуджують військову агресію РФ, розпочату у 2014 році. Сумарна допомога групи Financiere силам територіальної оборони, тимчасово переміщеним особам, лікарням та медикам із 24 лютого 2022 року становить понад 60 млн грн.

Раніше 14 грудня проєкт "Схеми" "Радіо Свобода" повідомив, що має копію судового рішення, згідно з яким Печерський районний суд задовольнив клопотання Офісу генпрокурора і наклав арешт на сім готелів бренду Premier, серед яких об'єкти в Києві, Львові, Одесі та Олександрії.

За даними проєкту, рішення про арешт ухвалено в межах досудового розслідування Державного бюро розслідувань (ДБР) у справі про присвоєння майна та скоєння "злочинної організації "Лужники", представленої фінансово-промисловою групою VS Energy", умисних дій, спрямованих на зміну кордонів території та держкордону України. За версією слідства, групу VS Energy контролюють наближені до Кремля громадяни РФ Олександр Бабаков, Євген Гінер та Михайло Воєводін.

Теги: #готелі #нерухомiсть #premier

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