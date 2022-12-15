РФ випустила 40 снарядів у три громади Дніпропетровської області

Ворожі війська випустили 40 снарядів по трьом громадам Дніпропетровської області, повідомив голова ОВА Валентин Резніченко.

"Вночі та вранці російські окупаційні війська обстрілювали Нікопольщину з "Градів" та важкої артилерії. Страждали Мирівська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Туди прилетіли не менше 40 ворожих снарядів", - йдеться у повідомленні.

За словами голови ОВА, попередньо люди не постраждали.

У Марганецькій громаді є руйнування приватного житла та господарських споруд. Зруйновано газопровід.

У Червоногригорівській та Мирівській ОТГ наслідки ворожих атак ще уточнюються. Триває обстеження уражених територій.

"В інших районах ніч була тихою – без тривог та обстрілів. Вранці сирена вже двічі попереджала про небезпеку. Але обійшлося. І цієї хвилини спокійно", - наголосив Резніченко.