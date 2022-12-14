Події

21:17 14.12.2022

Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу

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Сенат Чехії визнав Голодомор геноцидом українського народу

Сенат Чеської Республіки у середу визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Президент України Володимир Зеленський вже відреагував на це рішення, подякувавши чеським депутатам за відновлення історичної справедливості.

"Вітаю рішення Сенату Чехії про визнання Голодомору геноцидом українців. Вдячний чеським друзям за утвердження правди та відновлення історичної справедливості", - написав Зеленський у твіттері.

За його словами, покарання Росії за всі злочини минулого та сьогодення "неминуче".

 

 

 

Теги: #геноцид #сенат #чехія

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