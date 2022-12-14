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20:24 14.12.2022

Підозрювана в корупції ексзаступниця голови Європарламенту чекатиме суду до 22 грудня через страйк у в'язниці

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Підозрювана в корупції ексзаступниця голови Європарламенту чекатиме суду до 22 грудня через страйк у в'язниці

Підозрювана у скандальній справі про корупцію в Європарламенті (ЄП) колишня заступниця голови ЄП, грецький депутат Єва Кайлі мала в середу постати перед судом у Брюсселі, проте розгляд відкладено на 22 грудня, повідомив бельгійський канал RTL.

Телеканал уточнив, що троє із чотирьох підозрюваних у корупційних зв'язках з представниками Катару, які перебували під арештом, були заслухані в суді. Розгляд справи Кайлі перенесено на  наступний тиждень, і вона на той час залишиться під вартою.

Заслуховування відкладено через страйк персоналу в'язниці, де перебуває євродепутат, і його не змогли доставити до суду.

Розслідування у зв'язку з підозрами у корупції, відмиванні грошей та створенні злочинної організації в Європейському парламенті розпочато бельгійським правосуддям понад чотири місяці тому. Слідство веде Центральна служба боротьби з корупцією федеральної поліції Бельгії.

За даними бельгійського телеканалу RTBF, витоки цієї справи походять із контррозвідки. Протягом року бельгійська держбезпека у взаємодії із закордонними спецслужбами накопичувала інформацію та факти порушення закону, що обґрунтовували подальшу передачу досьє у юридичну сферу.

Канал із посиланням на власні джерела повідомив, що застосовувалися "виключні засоби": прослуховування, стеження, злами інформаційних систем - усі методи збору інформації, які допускаються законом, були використані.

Канцелярія бельгійського міністра юстиції Вінсента Ван Кікенборна підтвердила суттєву роль держбезпеки та її закордонних партнерів "у зборі підозр у корупції депутатів Європарламенту з боку різних країн", тим самим "непрямо підтверджуючи, що Катар - не єдина підозрювана країна", передав телеканал.

Напередодні депутати Європейського парламенту у світлі розслідування, що триває в Бельгії, ухвалили рішення про дострокове припинення повноважень Кайлі як заступника голови ЄП. За це проголосували 625 парламентаріїв за одного проти і двох утриманих.

Після рейдів 9 грудня в Європарламенті та за місцем проживання підозрюваних поліція Бельгії повідомила про вилучення готівки, комп'ютерного обладнання та мобільних телефонів. Потім бельгійська прокуратура поінформувала, що того дня було затримано шістьох людей, потім двох з них звільнили, а чотирьом пред'явили обвинувачення.

Імовірно, одна з країн пропонувала представникам ЄП гроші чи подарунки в обмін на політичну підтримку. Правоохоронні органи уникають називати цю країну, але у ЗМІ та серед європейських парламентаріїв відкрито говорять про Катар, тоді як у катарському МЗС заперечують причетність до будь-якого втручання у європейську політику.

 

 

Теги: #корупція #євросоюз #тюрма #страйк

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