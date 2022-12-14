САП і НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей діючому нардепові

Прокурор САП і детектив НАБУ за дорученням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури в середу повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей народному депутатові України IХ скликання.

Як повідомляє пресслужба САП у середу, дії нардепа кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 КК України (в редакції, чинній до 21.07.2021) - умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

"Досудовим розслідуванням, яке розпочато за матеріалами НАЗК, встановлено, що народний депутат у декларації за 2020 рік не вказав квартиру у столиці, яка перебувала у нього в користуванні, а також неправильно зазначив суму наявних на його банківських рахунках грошових активів", - ідеться в повідомленні.

У ньому зазначається, що загалом народний депутат не задекларував майна на загальну суму понад 3,7 млн грн, що більше ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушив вимоги п. 2, 3 ч. 1 ст. 46 України "Про запобігання корупції".