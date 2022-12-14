Продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу війни, прогнози некоректні - Маляр

Продовження мобілізації в Україні залежить від перебігу війни, тому тут прогнози некоректні, заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Мобілізацію оголошує своїм указом президент. Загальна мобілізація в Україні триває з 24 лютого 2022 року і періодично продовжується указами президента через широкомасштабну збройну агресією Росії проти України. Наразі вже кілька разів мобілізацію продовжували на 90 днів. Зараз її продовжено з 21 листопада на 90 днів (указ від 7 листопада 2022 № 758)", - написала вона у фейсбуці.

У Міноборони наголосили, що мобілізаційні потреби (кількість) залежать від кількох чинників, і розраховують потребу військові.

Питання мобілізації впорядковані законом "Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію" і Конституцією України.

Маляр нагадала, що відповідно до цих норм президент України: здійснює загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації держави; визначає мету, завдання, вид, обсяги, порядок і строки проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації; забезпечує через РНБО координацію діяльності органів виконавчої влади, інших державних органів, ЗСУ, інших військових формувань у сфері мобілізаційної підготовки та мобілізації.

Також президент визначає структуру і затверджує мобілізаційний план України на особливий період; положення про мобілізаційну підготовку ЗСУ, інших військових формувань; положення про порядок проведення мобілізації в Україні; надає (позбавляє) право на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян; визначає порядок оголошення мобілізації; видає акти з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.