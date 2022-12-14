Події

05:55 14.12.2022

Закликаю Росію припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури України

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Закликаю Росію припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури України

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури України.

"Війна Росії в Україні завдала надто багато страждань. Разом із Камбоджею закликаємо Росію негайно припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури", - написав лідер Франції у своєму твіттері в ніч проти середи.

Макрон також звернувся до міжнародних партнерів наслідувати його приклад.

"Міжнародні партнери, приєднуйтесь до нас у цьому заклику", – написав він.

 

 

 

Теги: #війна #франція #заклик

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