Закликаю Росію припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури України

Президент Франції Еммануель Макрон закликав Росію припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури України.

"Війна Росії в Україні завдала надто багато страждань. Разом із Камбоджею закликаємо Росію негайно припинити удари та напади на цивільне населення та об'єкти інфраструктури", - написав лідер Франції у своєму твіттері в ніч проти середи.

Макрон також звернувся до міжнародних партнерів наслідувати його приклад.

"Міжнародні партнери, приєднуйтесь до нас у цьому заклику", – написав він.