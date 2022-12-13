НКРЕКП наклала 850 тис. грн штрафу на "Кіровоградгаз" та по 102 тис. грн на "Київгаз" та "Черкасигаз"

Національна комісія, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) наклала штрафи у розмірі 850 тис. грн – на ВАТ "Кіровоградгаз" та по 102 тис. грн – на АТ "Київгаз" та АТ "Черкасигаз" за порушення законодавства та ліцензійних умов діяльності з розподілу природного газу.

Відповідні постанови регулятор ухвалив на засіданні 13 грудня через виявлення численних порушень під час планової перевірки діяльності зазначених компаній за 2021 рік.

Як випливало з виступів на засіданні директора департаменту ліцензійного контролю Ярослава Зеленюка, а також обґрунтувань регулятора до прийнятих постанов, серед найбільш згадуваних порушень з боку операторів газорозподільних мереж (ГРС) було зафіксовано невиконання інвестиційних програм, заборгованість за природний газ перед ТОВ "Газова компанія ( ДК) "Нафтогаз України" та ТОВ "Оператор ГТС України", незбалансованість портфоліо балансування газу протягом 2021 року, низький рівень кількості повірки лічильників, несвоєчасне подання звітності та невідповідність витрат структурі тарифу.

Як повідомлялося, НКРЕКП 6 грудня наклала на АТ "Житомиргаз" та АТ "Хмельницькгаз" штрафи по 850 тис. грн за схожий перелік порушень законодавства та ліцензійних умов діяльності щодо розподілу природного газу.