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19:46 13.12.2022

ВР дозволила уповноваженим особам здійснювати огляд військовослужбовців на стан сп'яніння

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ВР дозволила уповноваженим особам здійснювати огляд військовослужбовців на стан сп'яніння

Верховна Рада дозволила посадовим особам, уповноваженим начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних силах України, здійснювати огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння з використанням технічних засобів і тестів військовослужбовців, військовозобов'язаних та резервістів.

За відповідний законопроєкт №8271 "Про внесення змін до Кримінального кодексу України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших законодавчих актів України щодо особливостей несення військової служби в умовах воєнного стану чи в бойовій обстановці" у цілому проголосували 270 народних депутатів на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив парламентарій Ярослав Железняк (фракція "Голос") у телеграмі.

Огляд дозволено здійснювати не лише під час проходження зборів, а й у разі якщо є підстави вважати, що військовослужбовець перебуває у стані сп'яніння на вулицях, у закритих спортивних спорудах, у скверах, парках, у всіх видах громадського транспорту (зокрема транспорті міжнародного сполучення).

Законопроєкт застерігає, що під час проведення таких оглядів уповноважена посадова особа застосовує спеціальні технічні засоби відеозапису, а у разі їх відсутності чи неможливості застосування таких засобів, огляд відбувається у присутності двох свідків. У разі застосування спеціальних технічних засобів відеозапису матеріали відеозапису обов'язково долучають до протоколу про адміністративне правопорушення.

 

Теги: #рада #алкоголь #зсу

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