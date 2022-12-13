В Україні налагоджено промислове виробництво 152 та 155 мм снарядів

В Україні налагоджено виробництво снарядів 152 мм та 155 мм калібрів, повідомив в ефірі телемарафону у вівторок увечері секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов.

"Можу сказати, що налагоджено виробництво снарядів калібрів 152 мм та 155 мм на наших підприємствах. Зараз піде ще виробництво мін та інших речей. Ідеться про тисячі – це вже промисловий масштаб", - сказав він.

Снаряди калібру 152 мм використовуються артилерією радянського зразка, 155 мм НАТОвського.