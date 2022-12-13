Події

19:29 13.12.2022

На Харківщині через негоду обмежують рух вантажівок

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На Харківщині через негоду обмежують рух вантажівок

На території Харківської області через складні погодні умови (мокрий сніг та дощ за мінусової температури) запроваджують обмеження на рух вантажного транспорту масою понад 24 тонни.

Як повідомляє патрульна поліція Харківської області у фейсбуці, у період з 19:00 13 грудня до 7:00 14 грудня тимчасово закрито рух для всіх транспортних засобів на 5 ділянках автомобільних доріг.

А саме:

М-03 Київ-Харків-Довжанський із 396+094 км до 648+570 км;

М-18 Харків-Сімферополь-Алушта-Ялта з 9+378 км до 147+419 км;

М-29 Харків-Красноград-Перещепине-Дніпро з 0+000 км до 127+735 км;

Р-11 Полтава-Красноград із 45+136 км до 52+112 км;

Р-46 Харків-Охтирка з 0+000 км до 50+633 км

Обмеження запроваджено для запобігання ДТП та виникнення ускладнень руху.

Теги: #харків #негода #вантажівки

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