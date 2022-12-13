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18:48 13.12.2022

Окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запорізькій та Харківській областях, а також здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

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Окупанти завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі в Запорізькій та Харківській областях, а також здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ – Генштаб ЗСУ

 Російські окупанти протягом минулої доби завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Запорізької та Харківської областей, а також здійснили понад 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у вівторок.

"Залишається загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах цивільної інфраструктури на всій території України", - йдеться в повідомленні.

У ньому наголошується, що на волинському та поліському напрямках ситуація залишається без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На сіверському та слобожанському напрямках ворог обстріляв райони населених пунктів Середина-Буда і Рясне Сумської області, а також Стрілеча, Стариця, Амбарне, Вільхуватка, Дворічна і Красне на Харківщині.

На куп'янському напрямку обстрілів із танків та всього спектру артилерії зазнали райони населених пунктів Куп’янськ, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка і М’ясожарівка на Луганщині.

На лиманському напрямку ворог здійснив обстріл із танків та артилерії по районах населених пунктів: Греківка, Площанка і Невське Луганської області, а також Терни, Ямполівка Донецької області.

На бахмутському напрямку противник здійснив обстріли позицій Сил оборони з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів: Верхньокам’янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Часів Яр, Дружба, Залізне Донецької області.

На авдіївському напрямку ворог здійснив обстріл із танків та артилерії різних типів районів майже двадцяти населених пунктів, зокрема Авдіївки, Невельського, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На новопавлівському напрямку ворог здійснив обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів поблизу населених пунктів Времівка, Вугледар, Нескучне та Пречистівка Донецької області.

На запорізькому та херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати українські позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Окупанти здійснили обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії районів понад 25 населених пунктів, зокрема Плавнів, Гуляйполя, Дорожнянки, Ольгівського Запорізької області, а також Чорнобаївки, Антонівки, Микільського, Токарівки, Милового Херсонської області та міста Херсону.

"З метою поповнення втрат та доукомплектування підрозділів першого армійського корпусу окупаційних військ на території Донецької області активізувалися заходи примусової мобілізації. Відтак, у місті Горлівка призову підлягають особи чоловічої статі, зокрема і з позначкою "бронь" у військових квитках", - зазначають у Генштабі.

Там повідомляють, що внаслідок ураження пункту дислокації особового складу російських окупаційних військ 11 грудня у районі населеного пункту Кадіївки Луганської області противник втратив до 60 військовослужбовців убитими та до 100 пораненими.

Крім того, підтверджено ураження противника Силами оборони України за попередні дні у Запорізькій області. Крім знищення керівного складу 58 армії у місті Мелітополі, у районах населених пунктів Енергодар, Токмак та Гуляйполе знищено три артилерійські установки, до 10 одиниць військової техніки різного типу та поранено майже 150 військовослужбовців противника.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили два райони зосередження особового складу російських окупантів", - підсумували в Генштабі.

 

Теги: #війна #генштаб_зсу

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