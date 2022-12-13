Після конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні у проходженні зими - прем'єрка Колонна

Міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна повідомила, що за результатами конференції у Франції буде створено платформу з координації допомоги Україні у проходженні зимового періоду.

"Тепер щодо механізму координації, який ми створимо… Ми акуратно розглядаємо свої можливості реагувати, ми додатково збережемо 12 млн євро, щоб реагувати на можливі майбутні обставини. Багато країн та організацій братимуть участь у цьому координаційному механізмі, не лише держави ЄС", - сказала Колонна на спільній пресконференції з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем у Парижі у вівторок.

Центральна роль у координації, за словами міністерки, буде у Європейської комісії.

"Метою конференції було також розширення кола друзів. У нас були Індія, Катар, Індонезія, Камбоджа серед партнерів", - сказала Колонна.

У свою чергу прем'єр України Шмигаль повідомив, що ця платформа надаватиме інформацію про потреби України, а також забезпечить механізми надання миттєвої відповіді з боку партнерів на виклики.

Як повідомлялося, раніше Шмигаль заявив, що результатом конференції у Франції стало оголошення державами-партнерами України про надання допомоги Україні у проходженні зимового періоду у розмірі майже $1 млрд.