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15:31 13.12.2022

Україна отримала EUR200 млн грантової допомоги від Німеччини для підтримки ВПО

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Україна отримала EUR200 млн грантової допомоги від Німеччини для підтримки ВПО

До державного бюджету України надійшов грант обсягом EUR200 млн від Кредитної установи для відбудови (KfW), повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

"Зазначені грантові кошти надав уряд Німеччини в рамках Програми підтримки стійкості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні. Кошти будуть спрямовані на покриття видатків загального фонду державного бюджету щодо виплати допомоги на проживання ВПО", - зазначається в повідомленні.

Наголошується, що програма підтримки стійкості ВПО в Україні, яка фінансується KfW, спрямована на пом'якшення негативного впливу на умови життя ВПО під час війни РФ проти України. Метою програми є посилення можливості уряду України надавати належну підтримку ВПО, офіційна кількість яких значно зросла з початку війни.

Теги: #німеччина #впо

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