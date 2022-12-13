Події

13:55 13.12.2022

Окупанти РФ розстрілюють на Арабатській стрілці червонокнижних птахів - депутат облради

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Окупанти РФ розстрілюють на Арабатській стрілці червонокнижних птахів - депутат облради

 Російські окупанти розстрілюють на Арабатській стрілці птахів, занесених у Червону книгу України, повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Окупанти заради забави розстрілюють (на Арабатській стрілці – ІФ-У) червонокнижних птахів", - сказав Хлань на онлайн-брифінгу в Медіацентрі "Україна – Укрінформ" (Київ) у понеділок.

Він нагадав, що Арабатська стрілка завжди була екологічною зоною, де мешкали представники фауни, багато з яких занесені в Червону книгу.

Арабатська стрілка - піщана коса-півострів у західній частині Азовського моря в Автономній Республіці Крим і Херсонській області, що відокремлює Сиваш від Азовського моря.

Через Арабатську стрілку проходить один із найжвавіших шляхів міграції птахів.

Теги: #птахи #окупанти #арабатська_стрілка

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