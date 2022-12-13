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12:26 13.12.2022

ВПО зможуть у "Дії" змінити місце проживання та скасувати свій статус

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ВПО зможуть у "Дії" змінити місце проживання та скасувати свій статус

 Міністерство цифрової трансформації України запустило автоматичні послуги для вимушених переселенців у додатку "Дія", які дають змогу змінити місце реєстрації у кілька кліків, а також скасувати свій статус ВПО.

"Обидві послуги автоматичні. Це означає, що процес відбувається без участі держслужбовця, а вам більше не потрібно чекати на його рішення. Працюємо з Мінсоцполітики, щоб ви отримували соціальні послуги швидко та якісно", - повідомляється у телеграм-каналі Мінцифри у вівторок.

Раніше, щоб отримати послуги для внутрішньо переміщених осіб, потрібно було йти до органів соціального захисту у тому населеному пункті, де ви перебуваєте.

Скористатися послугами у "Дії" можуть українці, які мають довідку ВПО у застосунку

Крім того, для зміни місця реєстрації ВПО необхідно фізично перебувати у місці тимчасового проживання, щоб підтвердити свою геолокацію.

Послуга реалізується Мінцифри спільно з Міністерством соціальної політики України та Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

 

Теги: #впо #дія

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