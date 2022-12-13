Байден планує відвідати низку країн Африки наступного року

Президент США Джозеф Байден у 2023 році планує здійснити поїздку кількома країнами Африки, повідомляє Axios з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми даними, про свої плани президент США має намір оголосити на саміті США-Африка цього тижня.

Адміністрація Байдена сподівається, що оголошення про президентський візит до країн Африки стане чітким сигналом про те, що США серйозно налаштовані на поглиблення зв'язків із континентом, зазначає портал.

Байден наголошує, що США підтримують членство Африки у Раді Безпеки ООН, йдеться у статті.

Крім того, за словами співрозмовників порталу, президент США заявить, що хоче, щоб Африканський союз приєднався до G20 як постійний член.

Водночас, як заявив радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван, під час саміту Байден оголосить про низку ініціатив на суму $55 млрд на підтримку країн континенту протягом наступних трьох років.