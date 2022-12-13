Через негоду та перебої енергопостачання суховантажні машини в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомив, що через перебої з енергопостачанням і несприятливою погодою судна не змогли протягом понеділка вийти з українських портів.

"12 грудня через несприятливі погодні умови та перебої з електрикою жодне судно не залишило українські порти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в порт Південний прямує судно Ulusoy 8, яке в понеділок пройшло морським гуманітарним коридором.

"Станом на 12 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 13 679 363 тонни. Загалом нині було дозволено рух 1 084 суховантажних суден: 541 на прибуття в українські порти і 543 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.

Крім того, у центрі поінформували, що у грудні вихід суден скоротився до 19 на тиждень, тоді як у вересні українські порти залишали близько 55 суховантажів на тиждень.

Раніше Адміністрація морських портів України (АМПУ) заявила, що атака РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області вночі 10 грудня знеструмила об'єкти критичної інфраструктури "Зокрема, порт "Одеса" та "Південний" не мали змоги виконувати вантажні роботи, порт "Чорноморськ" - лише частково", - наголошував керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

За його словами, до вечора неділі порти "Південний" та "Чорноморськ" уже здійснювали вантажні операції, а "Одеса" ще ні.