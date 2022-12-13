Події

06:49 13.12.2022

Через негоду та перебої енергопостачання суховантажні машини в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України

1 хв читати
Через негоду та перебої енергопостачання суховантажні машини в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України

Спільний координаційний центр (СКЦ) повідомив, що через перебої з енергопостачанням і несприятливою погодою судна не змогли протягом понеділка вийти з українських портів.

"12 грудня через несприятливі погодні умови та перебої з електрикою жодне судно не залишило українські порти", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в порт Південний прямує судно Ulusoy 8, яке в понеділок пройшло морським гуманітарним коридором.

"Станом на 12 грудня загальний тоннаж зерна та іншої агропродукції, експортованих із трьох українських портів, становить 13 679 363 тонни. Загалом нині було дозволено рух 1 084 суховантажних суден: 541 на прибуття в українські порти і 543 - на вихід із них", - резюмували у СКЦ.

Крім того, у центрі поінформували, що у грудні вихід суден скоротився до 19 на тиждень, тоді як у вересні українські порти залишали близько 55 суховантажів на тиждень.

Раніше Адміністрація морських портів України (АМПУ) заявила, що атака РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури в Одеській області вночі 10 грудня знеструмила об'єкти критичної інфраструктури "Зокрема, порт "Одеса" та "Південний" не мали змоги виконувати вантажні роботи, порт "Чорноморськ" - лише частково", - наголошував керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

За його словами, до вечора неділі порти "Південний" та "Чорноморськ" уже здійснювали вантажні операції, а "Одеса" ще ні.

 

 

Теги: #оон #судна #україна #продовольство

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:49 12.12.2022
У G7 заявляють, що прагнуть задовольнити нагальні фінансові потреби України

У G7 заявляють, що прагнуть задовольнити нагальні фінансові потреби України

08:40 12.12.2022
Болгарський парламент ухвалив перший пакет військової допомоги Україні

Болгарський парламент ухвалив перший пакет військової допомоги Україні

07:15 12.12.2022
Чотири судна доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

Чотири судна доставлять продовольство з України до Саудівської Аравії, ОАЕ, Єгипту, Греції, Іспанії та Нідерландів

06:56 12.12.2022
Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням США

Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням США

01:21 12.12.2022
Україна візьме участь у саміті G7 – Зеленський після розмови з Байденом

Україна візьме участь у саміті G7 – Зеленський після розмови з Байденом

00:59 12.12.2022
Зеленський обговорив з Байденом відновлення енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО

Зеленський обговорив з Байденом відновлення енергосистеми та допомогу у формуванні системи ППО

22:12 11.12.2022
На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

На Ставці Верховного Головнокомандувача розглянули відновлення енергетики – Зеленський

21:15 11.12.2022
Швеція розширюватиме підтримку Україні

Швеція розширюватиме підтримку Україні

12:23 11.12.2022
Німеччина гарантує поставки Україні більше зброї та боєприпасів - посол

Німеччина гарантує поставки Україні більше зброї та боєприпасів - посол

07:35 11.12.2022
Чотири судна доставлять українське продовольство до Бельгії, Італії та Португалії

Чотири судна доставлять українське продовольство до Бельгії, Італії та Португалії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Блекаути – це остання надія терористів

Під Мелітополем знищено автомобільний міст, який використовували окупанти для перекидання техніки

Зеленський запропонував Росії розпочати виведення військ з території України на Різдво

Зеленський запропонував лідерам G7 скликати спеціальний Global Peace Formula Summit для реалізації української формули миру

Зеленський запропонував лідерам G7 три кроки, щоб прискорити настання миру в Україні

ОСТАННЄ

Зеленський: Блекаути – це остання надія терористів

13 грудня: Цей день в Україні та в світі

Французька Enedis виконає майстер-план розвитку українських електромереж

Байден за підсумками онлайн-консультацій лідерів країн G7 із президентом України: Ми об'єднані як ніколи раніше

Під Мелітополем знищено автомобільний міст, який використовували окупанти для перекидання техніки

Набули чинності закони, націлені на уніфікацію ядерного законодавства України з ЄС

Енергоспоживання у Києві обмежено на третину

Україна та IFC підписали меморандум про створення механізмів залучення приватних інвесторів до відновлення

Фінляндія закупить у Ізраїлю та Швеції ракети на 147 млн євро

Лікарі обмежили Саакашвілі у курінні електронних сигарет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА