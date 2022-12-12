Події

21:43 12.12.2022

Енергоспоживання у Києві обмежено на третину

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Енергоспоживання у Києві обмежено на третину

Обмеження енергоспоживання у Києві залишається суттєвим і становить третину від необхідного, майже 40% доступного обсягу йде на критичну інфраструктуру, повідомив гендиректор енергопостачальної компанії YASNO Сергій Коваленко.

"Здається, що світла стає потроху більше, а годин із можливими відключеннями має бути менше. Але все не настільки добре, як деякі зазначають, – обмеження на місто залишається значним, понад третини споживання. А з наявного обсягу майже 40% йде на критичну інфраструктуру ", - написав він на своїй сторінці у фейсбуці у понеділок увечері.

Як повідомлялося раніше з посиланням на Коваленка, станом на 7 грудня забезпечувалося орієнтовно 70% потреб житлових будинків, що на 7% більше, ніж на день раніше. Показники споживання у Києві у мирний час становили близько 1500 МВт.

Водночас Коваленко зазначив, що третій день Київ живе з новими графіками відключень, які тестують ДТЕК Київські електромережі.

При цьому він закликав споживачів у разі нехарактерного – понад 8 годин – відключення світла спочатку перевірити на сайті YASNO, чи є якась аварія, а потім запитати ЖЕК/ОСББ, чи зв'язувалися вони з мережевим оператором.

За словами Коваленка, незважаючи на те, що контакт-центр компанії постійно удосконалюється, для будь-якого такого центру величезна кількість дзвінків є викликом. За його підрахунками, в середньому, за зміну оператор приймає близько 200 дзвінків.

Як повідомлялося, ДТЕК анонсував нові графіки стабілізаційних відключень у Києві залежно від дефіциту електроенергії в системі. Ці графіки складаються із трьох категорій. Білий колір на графіку означає, що світло є і нині його наявність гарантовано, сірий колір на графіку: в цей час не буде світла, світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися.

 

 

Теги: #енергетика #електроенергія

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