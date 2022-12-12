Україна готова брати активну участь і пропонує три принципи модернізації Східного партнерства

Ініціатива "Східне партнерство" та політика сусідства Європейського Союзу мають пройти через докорінні зміни після року повномасштабної російської агресії, заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"У той час як одна країна регіону цілеспрямовано втілювала агресивну та антиєвропейську політику, стратегія ЄС мала бути зосереджена на тому, щоб зменшити сіру зону невизначеності на схід від свого кордону та інтегрувати ті країни, які прагнули захищати свій європейський вибір та ідентичність. Путін сприйняв невизначеність ЄС щодо східних сусідів як запрошення до агресії", - сказав глава МЗС України під час онлайн-виступу на міністерській зустрічі Східного партнерства.

Кулеба також наголосив, що Східне партнерство потребує реформування, і запропонував три ключові принципи модернізації.

"По-перше, ініціатива має стати транзитним інструментом для тих країн, які зацікавлені у зміцненні політичної асоціації та економічної інтеграції з ЄС. По-друге, має надалі втілюватися потужний інструмент "Глобальна Європа" з бюджетом у майже 80 мільярдів євро. По-третє, Східне партнерство має стати інструментом поглиблення секторальної співпраці з ЄС у галузях безпеки, міграції, енергетики, транспорту, протидії гібридним загрозам і дезінформації. При цьому ключовим компонентом має бути саме безпека", - заявив він.

Міністр додав, що, незважаючи на повномасштабну війну, Україна продовжує впроваджувати структурні реформи та налаштована виконати всі кроки, визначені Європейською комісією для початку переговорів щодо вступу.