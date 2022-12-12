Події

19:11 12.12.2022

П'ять поїздів ідуть із затримкою у понад годину через негоду

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П'ять поїздів ідуть із затримкою у понад годину через негоду

"Укрзалізниця" повідомила про суттєві затримки низки поїздів через складні погодні умови в районах польського, угорського та словацького кордонів.

Згідно з повідомленням у телеграм-каналі УЗ увечері в понеділок, найбільші запізнення зафіксовані у поїздів:

- №716/715 Перемишль - Київ (+8:35);

- №706/705 Перемишль - Київ (+3:51);

- №32/31 Перемишль - Запоріжжя (+1:20);

- №45/46 Харків - Ужгород (+1:18);

- №90/89 Перемишль - Київ (+1:01).

Поїзди угорського формування Захонь - Чоп та словацького формування Кошице - Мукачево курсують із затримками в межах 30 хвилин.

 

Теги: #поїзди #затримка

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