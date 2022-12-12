Події

19:06 12.12.2022

Прикордонники виявили на Київщині двох осіб, причетних до колабораційної діяльності

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Прикордонники виявили на Київщині двох осіб, причетних до колабораційної діяльності

Військовослужбовці Держприкордонслужби на Київщині виявили двох осіб, причетних до колабораційної діяльності.

Як повідомляє пресслужба ДПСУ, чоловік 1994 року народження та жінка 1967 року народження прямували до столиці.

"В уродженця Єнакієвого прикордонники виявили компрометуючі матеріали російського спрямування, безліч номерів операторів РФ та аудіолистування російської пропаганди. Також правоохоронці встановили, що чоловік 10 років тому змінив своє прізвище", - йдеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що в уродженки Росії, яка майже все своє життя прожила в Україні, прикордонники також виявили листування, наповнене російською пропагандою, а також номери операторів Росії.

"Тільки чомусь захисниця "руського міра" прямувала не на Росію, а на територію Польщі", - уточнюють у відомстві.

Там додають, що зазначених осіб для подальшої перевірки передали співробітникам СБУ.

Теги: #київ #колаборанти

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