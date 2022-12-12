Події

15:05 12.12.2022

У Чернівцях стався вибух газу в житловому будинку, загинула дитина - ДСНС

1 хв читати

У Чернівцях у понеділок, 12 грудня, стався вибух газу в житловому будинку на вул. Слобідській, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

"За попередніми висновками фахівців, унаслідок витоку газу з газового котла в приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння. Внаслідок вибуху були травмовані чотири людини - двоє дорослих і двоє дітей", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопчика 2007 року народження і передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.

Трьох інших постраждалих госпіталізували.

Обставини події з'ясовуються.

 

Теги: #чернівці #дснс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:59 30.11.2022
Пункти незламності ДСНС та Нацполіції незабаром буде обладнано старлінками для забезпечення зв'язку – глава МВС

Пункти незламності ДСНС та Нацполіції незабаром буде обладнано старлінками для забезпечення зв'язку – глава МВС

06:37 27.11.2022
В Україні ДСНС розгорнула 979 Пунктів незламності

В Україні ДСНС розгорнула 979 Пунктів незламності

12:31 23.11.2022
Технології на службі у рятувальників: Parimatch надав гуманітарну допомогу ДСНС Одещини

Технології на службі у рятувальників: Parimatch надав гуманітарну допомогу ДСНС Одещини

11:00 20.11.2022
На Харківщині через ворожі обстріли сталася пожежа на елеваторі - ДСНС

На Харківщині через ворожі обстріли сталася пожежа на елеваторі - ДСНС

07:29 18.11.2022
UNICEF передала ДСНС обладнання для доставки та очищення води

UNICEF передала ДСНС обладнання для доставки та очищення води

18:27 15.11.2022
Над Києвом збито три ракети, від падіння однієї з них загинула жінка – ДСНС

Над Києвом збито три ракети, від падіння однієї з них загинула жінка – ДСНС

09:30 15.11.2022
На Харківщині через обстріли горіли склади із зерном - ДСНС

На Харківщині через обстріли горіли склади із зерном - ДСНС

19:46 14.11.2022
На деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей відновлюють роботу підрозділи ДСНС

На деокупованих територіях Миколаївської та Херсонської областей відновлюють роботу підрозділи ДСНС

11:33 13.11.2022
На Харківщині за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - Синєгубов

На Харківщині за добу постраждалих від ворожих обстрілів не зафіксовано - Синєгубов

10:28 12.11.2022
У Харківській області через обстріли горіли адмінбудівля, майстерня та їдальня

У Харківській області через обстріли горіли адмінбудівля, майстерня та їдальня

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Росіяни обстріляли Херсон, відомо про двох загиблих – голова ОВА

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка, ще четверо травмовані - прокуратура

Унаслідок обстрілу окупантами м. Гірник загинули дві людини, ще 10 поранені - прокуратура

У Словаччині відкрилася ремонтна база для пошкодженої української військової техніки - глава МЗС

Глава МЗС Словаччини: На зустрічі з Зеленським ми обговорили відправлення в Україну МіГ-29

ОСТАННЄ

Росіяни обстріляли Херсон, відомо про двох загиблих – голова ОВА

Ідентифіковано шістьох російських генералів, які віддавали накази про захоплення Харківщини - СБУ

Прокуратура автономії повідомила про підозру окупаційному депутату Криму

Газорозподільні компанії передали "Херсонгазу" шість аварійок

Кулеба вважає реалістичним сценарій блекауту в Україні

Унаслідок ворожого обстрілу Херсона загинула жінка, ще четверо травмовані - прокуратура

Унаслідок обстрілу окупантами м. Гірник загинули дві людини, ще 10 поранені - прокуратура

У Словаччині відкрилася ремонтна база для пошкодженої української військової техніки - глава МЗС

Глава МЗС Словаччини: На зустрічі з Зеленським ми обговорили відправлення в Україну МіГ-29

До посольства України в Греції вранці надійшов закривавлений пакет

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА