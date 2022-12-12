У Чернівцях стався вибух газу в житловому будинку, загинула дитина - ДСНС

У Чернівцях у понеділок, 12 грудня, стався вибух газу в житловому будинку на вул. Слобідській, повідомляє ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернівецькій області.

"За попередніми висновками фахівців, унаслідок витоку газу з газового котла в приміщенні кухні стався вибух без подальшого горіння. Внаслідок вибуху були травмовані чотири людини - двоє дорослих і двоє дітей", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Рятувальники, котрі прибули на виклик, витягли з-під завалів хлопчика 2007 року народження і передали медикам. Під час проведення реанімаційних заходів він помер у кареті швидкої.

Трьох інших постраждалих госпіталізували.

Обставини події з'ясовуються.