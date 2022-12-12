РНБО запровадила санкції проти семи священників УПЦ

Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 грудня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Відповідний указ №863/2022 було опубліковано на сайті глави Української держави.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю: 1. Запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 11 грудня 2022 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається). 2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки та оборони України, введеного в дію цим указом, покласти на секретаря Ради національної безпеки та оборони України", - йдеться у тексті документа.

Зазначається, що санкції було запроваджено стосовно семи представників УПЦ (МП): митрополита Запорізької та Мелітопольської УПЦ Коваленка Андрія В'ячеславовича; митрополита Луганської та Алчевської УПЦ Поворознюка Василя Дмитровича; настоятеля Мелітопольського Свято-Савинського чоловічого монастиря УПЦ Прокопенка Олександра Олександровича; настоятеля Свято-Успенського кафедрального собору УПЦ м. Херсона Федорова Олександра Володимировича; митрополита Бориспільської і Броварської Української православної церкви Антонія, керуючого справами Української православної церкви, члена Міжсоборної присутності РПЦ Паканича Івана Івановича; митрополита Чернівецької та Буковинської Мелетія УПЦ, голови відділу зовнішніх церковних зв'язків УПЦ Єгоренка Валентина Володимировича; архієпископа Костянтинівського Паїсія, вікарія Горлівської єпархії УПЦ Шинкарьова Віктора Сергійовича.

У свою чергу СБУ в понеділок у телеграм-каналі повідомляє, що фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема, погодилися на співпрацю з окупаційною владою, просували проросійські наративи, виправдовували військову агресію Росії в Україні.

"Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення", - зазначається в повідомленні української спецслужби.

Також у СБУ зазначають, що тепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.