Болгарський парламент ухвалив перший пакет військової допомоги Україні

Парламент Болгарії у п'ятницю проголосував за надання Україні першого пакета військової допомоги від Софії, повідомляє Associated Press (AP).

"За" це рішення проголосували 148 депутатів, "проти" – 46. До цього Болгарія разом із Угорщиною були єдиними країнами ЄС, які спочатку – після початку війни РФ в Україні – відмовлялися надавати Києву зброю.

Також депутати ухвалили угоду між міністерствами Болгарії та України про постачання озброєнь, екіпірування та амуніції. Угода передбачає навчання 60 українських військових навичок санінструкторів.

За даними AP, перелік озброєнь, які Болгарія може передати Україні, засекречено. Однак перед парламентським голосуванням у болгарському уряді заявляли, що може йтися про стрілецьку зброю та амуніцію.

Раніше міністр оборони Болгарії Димитар Стоянов зазначав, що Софія не постачатиме Україні ні зенітно-ракетні комплекси С-300, ні винищувачі МіГ-29.