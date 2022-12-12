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07:43 12.12.2022

Порти "Південний" та "Чорноморськ" відновили вантажні роботи після викликаних російськими обстрілами проблем із енергопостачанням

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Порти "Південний" та "Чорноморськ" відновили вантажні роботи після викликаних російськими обстрілами проблем із енергопостачанням

Атака РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури вночі 10 грудня знеструмила об'єкти критичної інфраструктури Одеси, повідомляє ДП Адміністрація морських портів України (АМПУ) на своїй сторінці у фейсбуці.

"Зокрема, порт "Одеса" та "Південний" не мали змоги виконувати вантажні роботи, порт "Чорноморськ" - лише частково", - зазначив керівник ДП "АМПУ" Олексій Востріков.

За його словами, енергопостачання поступово відновлюється, також використовуються альтернативні джерела живлення.

Він зазначив, що порти "Південний" та "Чорноморськ" вже здійснюють вантажні операції, а "Одеса" поки що ні.

"Ситуацію прогнозувати складно, адже маємо справу з ворогом, для якого не існує принципів. Що стосується експорту, то РФ і до цього його гальмувала, створюючи проблеми з інспекціями в Босфорі, а відсутність енергопостачання, звісно, гальмуватиме ще більше", - наголосив Востріков.

 

 

 

Теги: #енергопостачання #порти

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