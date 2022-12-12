Забезпечення України засобами ППО буде пріоритетним завданням США

Президент США Джо Байден назвав забезпечення України засобами протиповітряної оборони пріоритетним завданням Сполучених Штатів.

"Президент Байден зазначив, що США приділяють пріоритетну увагу зусиллям щодо зміцнення протиповітряної оборони України через допомогу в безпековій сфері", - йдеться у поширеному Білим домом повідомленні.

У ньому наголошується, що американський президент нагадав, що 9 грудня американська адміністрація повідомила про виділення додаткових боєприпасів та обладнання на суму $275 млн, зокрема на системи для протидії безпілотним літальним апаратам.

Байден також звернув увагу на виділення $53 млн "на підтримку енергетичної інфраструктури для зміцнення стабільності енергосистеми України", про що було оголошено 29 листопада, пише Білий дім.