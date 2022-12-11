Події

15:11 11.12.2022

Зеленський обговорив реалізацію української десятикрокової формули миру з Макроном

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Зеленський обговорив реалізацію української десятикрокової формули миру з Макроном

Президент України Володимир Зеленський у неділю провів телефонну розмову з французьким президентом Еммануелем Макроном, під час якої сторони обговорили реалізацію української десятикрокової формули миру.

"Провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном... Обговорили реалізацію нашої десятикрокової формули миру, співпрацю щодо оборони та енергетичної стабільності України", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що під час розмови двом президентам також вдалося "синхронізувати позиції напередодні онлайн-саміту G7 і конференції з підтримки України в Парижі".

Теги: #розмова #макрон #зеленський

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