Заява ОВА про тривале відновлення енергетичної інфраструктури Одеси та області стосується високовольтних мереж і відповідного техобладнання – речник ОВА Братчук

Заява Департаменту систем життєдіяльності та енергоефективності Одеської ОВА про тривале відновлення пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури в Одесі та області стосується повного відновлення високовольтних мереж і відповідного технічного обладнання. Електроенергія для населення з'явиться найближчими днями, повідомив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

"Роз'яснення деяких положень звернення Департаменту систем життєдіяльності та енергозабезпечення Одеської ОВА. Щодо терміну 2-3 місяці. Мова йде про повне відновлення високовольтних мереж та відповідного технічного обладнання", - написав він у телеграм-каналі.

Братчук додав, що Одеська ОВА та енергетики об'єднали зусилля для того, щоб електроенергія надійшла до квартир одеситів.

"Жодних закликів до евакуації мешканців Одеси та області жоден представник влади в регіоні не робив. Вільна інтерпретація звернення, яке розміщене на офіційній сторінці Департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА на фейсбук-сторінці, розглядається не інакше, як елемент гібридної війни російських спецслужб проти України", - сказав Братчук.

За інформацією речника, відповідна ситуація вже вивчається представниками СБУ. Про результати роботи обіцяють повідомити додатково.

Як повідомлялося, вранці у суботу ворог завдав удару по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській області. Ситуація дуже складна. Без світла залишилися Одеса та майже весь Одеський район. Енергетики зробили все можливе і неможливе, щоб подати напругу на об'єкти критичної інфраструктури. Щоб у вас вдома була вода та тепло", – йдеться у повідомленні на фейсбук-сторінці у суботу ввечері.

"За попередніми прогнозами, часу на відновлення енергооб'єктів в Одеській області знадобиться набагато більше, ніж у попередні рази після ворожих обстрілів. Йдеться не про дні, а навіть про тижні й не виключено, що 2-3 місяці", - наголосили в ОВА.

Також зазначається, що після завершення робіт із відновлення інфраструктури, енергокомпанія намагатиметься вмикати світло на нетривалий час.

Раніше Генштаб ЗС України повідомляв, що в ніч на суботу ворог завдав ударів іранськими ударними БПЛА "Шахед-136" по об'єктах енергетичної інфраструктури в Одеській та Миколаївській областях.