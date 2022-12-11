Події

07:08 11.12.2022

У результаті вибухів у Мелітополі загинуло близько 200 окупантів

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У результаті вибухів у Мелітополі загинуло близько 200 окупантів

За інформацією мера тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області Івана Федорова, внаслідок вечірніх вибухів у місті загинуло близько 200 окупантів.

"Після вечірніх ударів по рашистським базам у Мелітополі надто багато 200-х і 300-х. Місцеві жителі повідомляють: За попередніми підрахунками підсмажилося близько 200 окупантів. Поранених орків везуть одразу до лікарень Криму, адже в мелітопольських вже бракує місць. "Швидкі" їдуть з різних частин Мелітополя - не тільки зі східної, де горить, а і з південної сторони", – написав він у телеграм-каналі у суботу ввечері.

За словами Федорова, деякі "швидкі" завертають у морг.

Раніше повідомлялося, що у суботу ввечері у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало понад 10 вибухів, попередньо горіла будівля церкви, де базувалися росіяни.

Пізніше Федоров попередньо уточнив, що горіла будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ.

 

 

 

Теги: #мелітополь #обстріл

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