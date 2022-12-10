Події

20:57 10.12.2022

У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало понад 10 вибухів

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У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало понад 10 вибухів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало понад 10 вибухів, попередньо горить будівля церкви, де базувалися росіяни, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграм-каналі.

"У Мелітополі гаряче. Понад 10 гучних вибухів чути у всіх районах міста", - написав він у суботу ввечері.

Пізніше Федоров заздалегідь уточнив місце прильоту.

"За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ", - зазначив мер.

 

 

 

Теги: #мелітополь #вибухи

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