У тимчасово окупованому Мелітополі пролунало понад 10 вибухів

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало понад 10 вибухів, попередньо горить будівля церкви, де базувалися росіяни, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у телеграм-каналі.

"У Мелітополі гаряче. Понад 10 гучних вибухів чути у всіх районах міста", - написав він у суботу ввечері.

Пізніше Федоров заздалегідь уточнив місце прильоту.

"За попередньою інформацією горить будівля Мелітопольської Християнської Церкви, яку окупанти захопили кілька місяців тому і перетворили на своє лігво для зборищ", - зазначив мер.