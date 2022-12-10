З Азербайджану в Україну вирушила гуманітарна допомога з партією промислових трансформаторів і генераторів - посол

Із Азербайджану в Україну вирушила гуманітарна допомога з партією промислових трансформаторів і генераторів, вантаж вартістю близько $850 тис. і вагою понад 50 тонн направляється в два етапи, повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"Сьогодні з Азербайджану в Україну відправився черговий гуманітарний караван з партією промислових трансформаторів і генераторів з метою надання допомоги нашій державі в стабілізації енергозабезпечення", - написав він у Facebook.

Зазначена допомога загальною вартістю близько $ 850 тис. і вагою понад 50 тонн направляється в Україну в два етапи.

"З кожним ударом по мирному населенню зростає кількість країн, готових надавати підтримку Україні. Однією з таких держав є дружній Азербайджан. Висловлюємо щиру вдячність керівництву Азербайджанської Республіки, компанії "Азеренерджі" та азербайджанському народу за надану допомога!", - наголосили в посольстві.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Хаджизада повідомив про надання Азербайджаном українській стороні 50 генераторів і 45 силових трансформаторів як гуманітарної допомоги.