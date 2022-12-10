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16:25 10.12.2022

З Азербайджану в Україну вирушила гуманітарна допомога з партією промислових трансформаторів і генераторів - посол

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З Азербайджану в Україну вирушила гуманітарна допомога з партією промислових трансформаторів і генераторів - посол

 Із Азербайджану в Україну вирушила гуманітарна допомога з партією промислових трансформаторів і генераторів, вантаж вартістю близько $850 тис. і вагою понад 50 тонн направляється в два етапи, повідомив посол України в Азербайджані Владислав Каневський.

"Сьогодні з Азербайджану в Україну відправився черговий гуманітарний караван з партією промислових трансформаторів і генераторів з метою надання допомоги нашій державі в стабілізації енергозабезпечення", - написав він у Facebook.

Зазначена допомога загальною вартістю близько $ 850 тис. і вагою понад 50 тонн направляється в Україну в два етапи.

"З кожним ударом по мирному населенню зростає кількість країн, готових надавати підтримку Україні. Однією з таких держав є дружній Азербайджан. Висловлюємо щиру вдячність керівництву Азербайджанської Республіки, компанії "Азеренерджі" та азербайджанському народу за надану допомога!", - наголосили в посольстві.

Раніше речник Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Хаджизада повідомив про надання Азербайджаном українській стороні 50 генераторів і 45 силових трансформаторів як гуманітарної допомоги.

Теги: #азербайджан #гумдопомога

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