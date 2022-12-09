Дорожні служби розпочали відновлення мосту на ділянці траси М-14 між Миколаєвом і Херсоном - К. Тимошенко

Дорожні служби розпочали відновлення мосту на ділянці траси М-14 між Миколаєвом і Херсоном, який було повністю зруйновано під час бойових дій, повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Він (міст - ІФ-У) був повністю зруйнований через бойові дії. Шляхопровід вже обстежили фахівці, розпочинаються роботи з відновлення. Дорожники запевняють, що впораються за декілька місяців", - написав Тимошенко у телеграмі у п'ятницю.

Він зазначив, що наразі біля мосту облаштовано об'їзди, бо це "дорога життя" для Херсона, через яку здійснюється евакуація, перевезення та логістика для бізнесу, а також завозиться гуманітарна допомога.