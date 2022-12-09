США включили до санкційних списків ПКС РФ, Командування військово-транспортної авіації Росії - Мінфін

США у п'ятницю впровадили санкції щодо трьох російських структур, зокрема проти Повітряно-космічних сил (ПКС) Росії, повідомляє американський Мінфін.

У документі відомства зазначається, що під санкції також підпали 924 Державний центр безпілотної авіації Міноборони та Командування військово-транспортної авіації.

За даними американських ЗМІ, представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, у свою чергу, що ці структури "причетні до придбання іранських безпілотників".

Крім того, до санкційного списку включили компанію з виробництва в Росії анімаційних фільмів "КиноАтис".