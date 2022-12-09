СБУ виявила підозрілих осіб, незареєстровану зброю та російські агітаційні матеріали на об'єктах УПЦ (МП)

Служба безпеки України завершила контррозвідувальні заходи на об'єктах УПЦ (МП) у Київській та Херсонській областях.

Як повідомляє пресслужба СБУ у п'ятницю, в результаті зазначених заходів на території Пустинно-Миколаївського скита, що розміщений у "забороненій" Чорнобильській зоні, було виявлено 16 підозрілих осіб. Серед них - чоловіки спортивної статури.

"Вони перебували на обʼєкті незаконно, оскільки цивільні особи не мають права перебувати у Зоні відчуження, через яку рашисти намагалися прорватися на Київ у лютому-березні цього року", - наголошують у спецслужбі.

Там уточнюють, що стосовно зазначених осіб складено протоколи про адміністративні правопорушення за ст.46-1 КУпАП ("Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, які зазнали радіоактивного забруднення"). Перевіряється їх причетність до злочинів проти державної безпеки.

Крім того, на горищі цього ж об'єкта співробітники СБУ виявили маскувальну сітку, яка зазвичай використовується у військових цілях: для маскування озброєння, техніки та інженерних споруд.

У свою чергу у приміщеннях Херсонської єпархії було знайдено рушницю без відповідних дозвільних документів, прапор та золотий герб РФ.

"Спецслужба також взяла на опрацювання інформацію щодо декількох священнослужителів, які, ймовірно, контактують із громадянами РФ і РБ. Крім того, правоохоронці виявили пропагандистські матеріали, де прославляється Росія", - повідомляють у СБУ.

У спецслужбі додають, що співробітники СБУ дотримуються принципу неупередженості до діяльності будь-якої релігійної конфесії та поважають право кожного громадянина на свободу світогляду та віросповідання, як це визначено Конституцією України.